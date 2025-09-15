La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Inicio con derrota y Díaz más débil

LA VERDAD

LA VERDAD

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:58

El Gobierno de Pedro Sánchez ha retomado el curso parlamentario con una derrota telegrafiada por Junts en la votación sobre la reducción de la jornada ... laboral, el proyecto estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El revés con el que arranca el Ejecutivo la segunda parte de la legislatura se veía venir por la frontal oposición a la medida manifestada por el partido de Carles Puigdemont, aunque eso le llevase a quedar retratado junto a Vox y el PP. Sánchez capeó el golpe de su díscolo socio de perfil, delegando el protagonismo, y el eventual desgaste, en su vicepresidenta segunda y referente de Sumar, más debilitada por el varapalo. Pero el hecho de que el traspié haya quedado algo difuminado en mitad del choque diplomático con Israel y las afrentas de Putin a Europa no le resta gravedad para los intereses del presidente. La inusitada beligerancia de Díaz contra Junts, al que acusa de defender a los sectores «más reaccionarios», amenaza con enturbiar una relación ya de por sí en el alambre y la negociación sobre el Presupuesto. Pero para Sánchez, la preocupación debería ser la facilidad con la que el Congreso articula una mayoría de centroderecha para tumbar su agenda social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  3. 3

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  4. 4 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  5. 5

    Ocho años a la espera de la red de centros integrales de alta resolución en la Región de Murcia
  6. 6

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  7. 7

    Cabo de Palos, arte, empresas y menús
  8. 8

    Vecinos del Barrio Universitario de Cartagena vuelven a alertar de la presencia de okupas en la calle Montanaro
  9. 9 Un Real Murcia errático se deja dos puntos en Madrid
  10. 10

    ¿Atesora o no la Catedral las vísceras del Rey Alfonso X?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Inicio con derrota y Díaz más débil