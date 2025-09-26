La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Grietas entre los socios

La discordia entre Podemos, ERC y Junts por el pacto migratorio debilita más a Sánchez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:12

El bloque de investidura ha entrado en una etapa de discordia sin precedentes en lo que va de legislatura por el enconado pulso que libran ... los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, en una especie de guerra de desgaste de todos contra todos. La precaria unidad ha saltado por los aires debido a las discrepancias manifestadas en el pacto migratorio con Cataluña que presentaban el PSOE y Junts, tumbado en el Congreso. El tradicional toma y daca entre las fuerzas de izquierda y derecha que sostienen a Sánchez, aflorado cuando abordan asuntos ideológicos sensibles como la economía, ha derivado en esta ocasión en un choque de nuevo cuño. Dentro del independentismo catalán, Gabriel Rufián (ERC) y Miriam Nogueras (Junts) son las caras de un agrio duelo por conectar con la sociedad catalana siendo a la vez aliados del Ejecutivo español. La hostilidad es total entre Podemos y el partido de Carles Puigdemont tras el fracaso de la transferencia migratoria a la Generalitat, con acusaciones de «racismo» de los morados a los posconvergentes. Sumar también se ha roto, con significativos desmarques.

