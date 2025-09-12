La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

Europa, sin brío histórico

La UE está condenada a la zozobra en un escenario dominado por líderes internacionales nada inclinados a gobernar con miramientos

LA VERDAD

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:47

La conjunción de la invasión rusa de Ucrania –la primera guerra en la periferia de la UE tras un siglo XX atroz en el viejo ... continente–, el muy disruptivo segundo mandato de Trump al frente de EE UU y la determinación del Gobierno israelí de Netanyahu de establecer un «nuevo orden» en Oriente Medio sobre el argumento de acabar con Hamás arrasando Gaza sin piedad ha sumergido a la Unión Europea en un terreno cenagoso del que no consigue salir con una posición propia. Que es tanto como decir una posición compacta de poder que le permita proyectarse en este vértigo internacional como un actor ineludible aferrado a sus valores fundacionales: la apuesta por la democracia y los derechos humanos, la ambición de un amplio bienestar cimentado en el humanismo y el despliegue de una diplomacia articulada sobre el respeto al Derecho Internacional. Hace años que las dinámicas internas vienen forzando las costuras del mejor proyecto comunitario. Y esa paulatina fragilidad, los delicados equilibrios endógenos y la sujeción a protocolos de actuación tasados y previsibles se han convertido en terreno abonado para la zozobra cuando el escenario bascula en torno a líderes de distinta índole nada inclinados a gobernar con miramientos.

