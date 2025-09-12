La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Crispación y armas en EE UU

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:10

El asesinato del activista conservador y referente juvenil del 'trumpismo' Charlie Kirk, alcanzado por el disparo de un francotirador cuando participaba en un debate con ... estudiantes en la universidad de Utah Valley, ha convulsionado a Estados Unidos por su brutalidad y el tirón popular de la víctima en la ola MAGA que sacude a su sociedad. En un país sobresaltado por trágicos tiroteos, facilitados por una escandalosa permisividad en la venta de armas tanto en los mandatos democrátas como, sobre todo, republicanos, parece lógico plantearse que la primera acción para frenar una insoportable sangría sea aplicar severos controles en este comercio, cuando no erradicarlo especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, se trata de una solución tan impopular que ningún presidente se ha atrevido a afrontarlo con la profundidad que merece el reto de la seguridad. La muerte de Kirk, firme defensor de la disponibilidad de armamento en los hogares americanos, asoma a EE UU a una violencia política que es preciso atajar para que no se agrave el envilecido clima social. La creciente crispación debería ser un motivo de preocupación real para Trump, que salvó la vida en un atentado similar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  4. 4

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  5. 5

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  6. 6 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  7. 7

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  8. 8

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  9. 9 La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia
  10. 10 Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Crispación y armas en EE UU