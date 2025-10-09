La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Crisis sanitaria en Andalucía

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:30

Pocas veces es tan comprensible la indignación y la angustia con la que miles de mujeres encaran la crisis abierta en la sanidad andaluza, a ... causa de los retrasos cometidos en la comunicación de resultados de mamografías a aquellas pacientes a las que se les habían detectado «lesiones dudosas». Y más desde que la asociación Amama, que representa a las afectadas, haya anunciado que «ya hay varias muertas» por esta tardanza, impropia de una medicina moderna y una Administración que se presupone diligente. La Junta de Andalucía que lidera el PP se ha visto obligada a reconocer que hay 2.000 damnificadas por este clamoroso fallo en el diagnóstico del cáncer de mama. Culpar ahora al PSOE como busca el Gobierno de Juanma Moreno parece un intento burdo de desviar la atención, cuando la meta debe ser correguir el error, recuperar la seguridad en pruebas tan vitales para la prevención y abrir un proceso de depuración de responsabilidades, que inició anoche al admitir la dimisión de la consejera de Salud. De la eficacia y profundidad de las soluciones depende la credibilidad de Moreno como servidor público, sobre todo si aspira a renovar su mandato y consolidar su figura como referente del centroderecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  7. 7 La empresa de demolición asegura que el derrumbe en Madrid fue un «accidente» en una zona donde no se trabajaba
  8. 8

    Salud retrasa la anunciada ampliación del cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia
  9. 9 Evacúan a dos personas por un accidente múltiple en Cartagena
  10. 10 Herido por quemaduras al explotar una furgoneta en Alcantarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Crisis sanitaria en Andalucía