La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La censura no es una broma

LA VERDAD

LA VERDAD

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:14

El popular presentador de televisión Jimmy Kimmel se ha convertido con la fulminante cancelación de su programa en la última víctima de la ofensiva contra ... la libertad de expresión en EE UU, recrudecida a medida que avanza el segundo mandato de Donald Trump. Con la suspensión del 'late show' de Kimmel, que acusó a los republicanos de usar el asesinato de su referente ultra Charlie Kirk para iniciar una caza de brujas en la izquierda, Trump se libra no solo de un formato incómodo. También de una figura muy influyente, cuyo cese ha despertado una ola de solidaridad y denuncia. Los intentos de Trump por amordazar a voces críticas son una expresión de intolerancia más propia de una autocracia que de un país con una ejemplar lucha por los derechos sociales. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate está decidido a socavar ese legado al desatar una ofensiva en todos los frentes que cuestionen su gestión o turbio pasado. Jueces, políticos demócratas, responsables de la Reserva Federal, la Universidad de Harvard y ahora los cómicos saben que la censura de Trump no es ninguna broma. Lo peor, que sus mordazas parecen amortizadas al no pasarle factura en su electorado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  2. 2

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  3. 3

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  4. 4

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  5. 5

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua
  6. 6

    El aeropuerto regional se queda fuera del ambicioso plan de inversiones de Aena
  7. 7

    Carlos Alcaraz, la estrella de la Laver Cup de San Francisco: «Reúne lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic»
  8. 8 Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia
  9. 9 The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival
  10. 10

    El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La censura no es una broma