Editorial

Ayuso o preservar la institución

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:25

La decisión de la jueza encargada ahora del encausamiento de Alberto González Amador, por jubilación de la anterior instructora, de sentarlo en el banquillo por ... dos delitos de fraude fiscal y uno contable, falsedad documental e integración en organización criminal enfila una de las dos piezas en las que está imputado el novio de Ayuso. O lo que es lo mismo: en el avance paso a paso de la justicia en los procedimientos que le competen, lo que eran indicios contra González Amador de haber defraudado 350.951 euros a la Hacienda Pública en el Impuestos de Sociedades de 2020 y 2021 se han transformado en el curso de la investigación en prueba de cargo para su procesamiento y la apertura de juicio oral; y ello pasando por alto el trato que exploró su abogado admitiendo la comisión delictiva y que ha acabado con el fiscal general del Estado enviado también al banquillo por supuesta revelación de información del justiciable que vive con la presidenta madrileña. Una Ayuso que, una vez conocida la resolución de la magistrada Rodríguez Medel, ha de afanarse en lo que no ha hecho: preservar la institución que comanda, la Comunidad de Madrid, de cualquier contaminación por el severo señalamiento que pesa contra un particular, sí, pero que la compromete a ella.

