Hace más de cincuenta años se estrenó en las pantallas españolas una película llamada como reza este artículo: 'Vente a Alemania, Pepe'. La dirigió Pedro ... Lazaga, uno de los nombres fundamentales del landismo, término que se usó para esa serie de filmes, encabezados por Alfredo Landa, que, con buenas dosis de comicidad, tocaban temas muy populares en esos tiempos: el turismo, la emigración, la precariedad en el trabajo, la represión sexual, etc. Todo ello teñido siempre de un gran sentido del humor (se llamaban películas de risa) y de un machismo que produce hoy más perplejidad que mala sangre, por la tosquedad con que se presentaba.

En 'Vente a Alemania, Pepe', que se puede ver en esa estupenda plataforma de películas españolas de todos los tiempos, aparece el personaje que vuelve al pueblo enriquecido después de trabajar durante años fuera de su país. Su ejemplo va a ser seguido por un lugareño que no ha salido de la pobreza, y ve cómo a su paisano le han ido las cosas tan rebién, aunque... cuando se instala en una gran ciudad teutona, echa de menos su tierra. Todo ello se cuenta con no poca guasa, por supuesto. Pero la historia no es del todo inocente. Pocos años antes, en 1968, vino a España Josef Stingl, miembro del Bundestag, una especie de Míster Marshall a lo germano, que abrió la puerta a trabajos duros, pero bien pagados, para todo aquel que quisiera sumarse al 'milagro alemán', es decir, a la recomposición del país después de la derrota sufrida en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo que millares de Pepes españoles tomaran el tren y se fueran a Alemania.

Nuestros compatriotas ya conocían eso de la emigración. A finales de los años sesenta trabajaban allí más de cien mil españoles. Después de la visita de Stingl, se sumaron otros setenta mil. No es cosa de poca importancia. Es el resultado de unir un país en alza con otro a la baja. La historia nos da ejemplos de situaciones semejantes a lo largo de los siglos. Y nadie se rasga las vestiduras. El futuro esplendoroso de Estados Unidos, a principios del siglo XX, movió cantidad de hombres y mujeres que tomaron barcos desde Italia, desde Grecia, Turquía, Georgia... países donde la agricultura no daba más de sí, al estar en manos de latifundistas que daban las migajas a sus trabajadores. En los años cincuenta, en España, sólo los atrevidos hacían el equipaje en busca de la prosperidad. La literatura, y el teatro concretamente, dio cuenta de este fenómeno, en obras como 'La camisa', de Lauro Olmo, que acaba precisamente cuando el protagonista, harto de ir vestido con la parte delantera de una camisa que le arregla su mujer para estar presentable en su búsqueda de trabajo, opta por salir a la emigración. La novela 'Maletas de cartón', de Joaquín Riera Ginestar, trata el mismo tema. Y otras muchas.

No estoy hablando de situaciones políticas, como las que se viven después de una guerra, que motivan otro tipo de migraciones. Ahí tenemos el ejemplo de los republicanos españoles que se reubicaron en Francia o América Latina, y el de los judíos alemanes o polacos, que pusieron pies en polvorosa llenando barcos que iban hacia la simbólica Estatua de la Libertad. Las migraciones de tantos Pepes son para poder comer, para poder vivir. Por eso me parece mal que haya personas que, cuando España afortunadamente hace el papel de la Alemania de Landa, señalan a los emigrantes como la lacra de las lacras. Y que se dan golpes de pecho o comulgan al tiempo que cierran las puertas a niñas y niños africanos, pidiéndole al Señor que vuelvan a su tierra. ¿Habrase visto semejante ejercicio de hipocresía? Sin la emigración que algunos detestan, las señoras y señores que van en sillas de ruedas o andadores se quedarían en casa viendo a Ana Rosa. Sin la emigración, las comidas y copas de miles de bares las servirían los niños de papá que no pasan de la Selectividad. Sin la emigración, las cañerías las desatascaría Rita la cantaora. Y las cotizaciones a la Seguridad Social volverían a la escasez de antaño.

Es lo que toca vivir. Hoy día vas a Alemania de turismo. Te dejas los euros para contemplar las bellezas de ese país. No ves a paisanos haciendo carreteras o coches. Entre otras cosas, porque Alemania, como dice Severo Almansa, es un país 'terminao'.

Un saludo desde el lago Constanza.