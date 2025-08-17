La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

No soy de Jumilla

Ni el Teatro Vico, ni el Polideportivo La Hoya, ni Santiago, ni Pedro Yagüe, ni mi tío Eusebio, ni nadie vinculado al pueblo se merece los gobernantes que tienen

César Oliva

César Oliva

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:18

Pero hubiera podido serlo. Mi admirado amigo García Martínez, éste sí, jumillano de pro, decía en 'Gente de Murcia' (1983), que vine «al mundo en ... Jumilla, aunque poca gente lo sabe». Él sí que sabía que no, aunque casi toda mi familia procedía de allí. Y a mucha honra. No nací en Jumilla pero la conocí muy bien, pues acompañaba a mi madre, también jumillana, cuando visitaba a la familia. Lo hacíamos en 'El Marqués', enorme autobús amarillo que salía de la Plaza de San Pedro. Ahora pienso en la habilidad de los Cutillas (propietarios y chóferes de la línea) sacando en semejante estrechez una mole como aquélla. Partía, quiero recordar, sobre las 5 de la tarde, y llegaba al pueblo cuando empezaba a oscurecer. Para mí era un viaje larguísimo; claro que, a mitad de camino, hacía una larga parada para que el conductor merendara.

