La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Guerrero del Antifaz

El problema es la legión de seguidores que prefieren la promesa de un mundo mejor al que tenemos, ignorantes de cuanto pasó hace menos de un siglo

César Oliva

César Oliva

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:00

En tiempos del franquismo se fomentó la lectura de tebeos entre la infancia y la juventud. Sin meternos en honduras de calidades y otros matices, ... buena parte de mi generación se aficionó a la lectura a través de lo que hoy llamamos cómic, pero que siempre han sido tebeos. Esa combinación dibujo-texto abrió muchas puertas a la imaginación. España siguió la nueva moda del que llegó a llamarse Noveno Arte, imitando a creadores de la talla de Hal Foster ('El príncipe Valiente'), Alex Raymond ('Rip Kirby') o Ray Moore ('El hombre enmascarado').

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  4. 4

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  5. 5 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  7. 7

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  8. 8

    El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Guerrero del Antifaz