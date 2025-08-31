La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El final del verano

Si lo de fuera (Gaza, Putin, Trump) duele, lo de dentro nos duele más porque lo sentimos más cerca. Duelen los hechos, y duelen más que sucedan en esta España mía

César Oliva

César Oliva

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:43

No podía ser de otra manera. La voz de tenor del Dúo Dinámico se ha ido al final del verano, como vaticinaba la letra de ... su famosa canción de 1963. «El final del verano llegó y tú partirás...». Eso es lo que le ha pasado a Manuel de la Calva, uno de nuestros iconos de la lejana juventud de muchas muchas generaciones. El partir de aquella famosa balada era un partir circunstancial: el amor que se va y que no volverá. El de ahora, el de Manolo, es para siempre. La edad no perdona. Y aquel muchacho risueño de chaleco rojo es ya un recuerdo. Un estupendo recuerdo.

Espacios grises

