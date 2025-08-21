La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ventana abierta al Tercer Sector

Ciudades inclusivas en la Región: ¿estamos a tiempo de repensarlo todo?

Abascal no hace más que seguir el manual del perfecto ultraderechista: diferenciar entre el buen y el mal español, el buen y el mal obispo

Catalina Guerrero y José Luis Morales Pérez

Cátedra de Innovación Social de la UMU

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:29

Hablar de ciudades inclusivas es hablar de derechos, de equidad, de educación y de futuro. En la Región de Murcia, repensar el urbanismo desde la ... diversidad no es solo deseable: es urgente. Este artículo propone una mirada comprometida y transformadora hacia la articulación de espacios donde todas las personas puedan vivir, participar y habitar con dignidad.

