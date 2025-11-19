A golpe de clic
PEDRO MARÍN USÓN
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:08
El mundo digital se ha instalado definitivamente en nuestras vidas. Los dispositivos electrónicos están presentes en casi todas nuestras actividades: en las relaciones personales, en ... el trabajo, en los trámites con la administración o en los encuentros sociales. Mires donde mires, nos movemos a golpe de clic.
La potencia y velocidad de los chips que incorporan estos aparatos no deja de crecer, y con ellos los sistemas de comunicación, que ya anuncian la llegada del 6G. Sin embargo, mientras la tecnología avanza sin freno, nuestra mente sigue funcionando con los mismos ritmos de siempre. No contamos con un 'sistema de actualización' que nos permita adaptarnos al ritmo vertiginoso de las herramientas que utilizamos, y a menudo caemos en el error de actuar con la misma inmediatez que ellas nos exigen, sin darnos tiempo para pensar o responder con calma.
En las escuelas se ha optado por prohibir el uso del móvil en las aulas. Pero nadie enseña a los estudiantes a gestionar su tiempo, su atención o sus impulsos con un dispositivo. Repetimos con ellos el mismo error que cometimos los adultos, que tuvimos que aprender a base de clics y equivocaciones.
