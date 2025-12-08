La Purísima Concepción

La Inmaculada Concepción de la Virgen María es la Patrona de España. El imafronte de nuestra magnífica catedral resalta su figura en lo más alto ... dentro de una especie de concha. Desde allí domina el corazón de la ciudad.

En la plaza donde se encuentra su imagen, se acercan a depositar floridos presentes a los pies del monumento. Su devoción se extiende en toda España. A través de nuestra historia, han ocurrido una serie de acontecimientos milagrosos. El de Empel, el 8 de diciembre de 1585 en los Países Bajos. Los tercios españoles fueron a socorrer a los católicos de Bommel, pero fueron sitiados por los rebeldes holandeses, que rompieron los diques e inundaron las tierras donde se encontraban nuestros soldados. Para refugiarse, cavaron trincheras y un soldado, cuando realizaba la suya, se encontró con una tabla donde estaba pintada en vivos colores la Purísima, que fue llevada en procesión hasta la pequeña iglesia de Empel, donde fue venerada.

Aquella noche se formó un fuerte viento helado que congeló las aguas del río Mosa atrapando a los holandeses que fueron vencidos por nuestras tropas. Desde este día, la Purísima es la Patrona de la infantería española.

Yecla hace presente año tras año el agradecimiento de aquellos muchachos que volvieron todos sanos y salvos de la guerra de Cataluña en el siglo XVII. Asimismo, Mazarrón revive el misterio de los invasores musulmanes que temerosos huyeron despavoridos dejando armamento y banderas, como si hubieran presenciado algo sobrenatural. Llegados a la iglesia, observaron que el manto de la imagen llevaba arena.

A todos mucha paz y un abrazo a los ausentes que con mucha esperanza sueñan con encontrarse con familiares y amigos en unas fechas muy significativas. Y a mi pueblo, que también tiene a la Purísima como Patrona, felicidades.