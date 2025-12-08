Inteligencia artificial y arte

Una de las cuestiones más repetidas en el arte radica en la manera de interpretar una obra. ¿Deberíamos valorar la obra descontextualizada o, por el ... contrario, las circunstancias personales del autor y del momento de su creación son necesarias para entender la obra en su plenitud? Los más puristas dirán que una obra de arte es algo único, genuino y atemporal, por lo que deberíamos desprenderla de todo relato alrededor de su creación. Pero todos sabemos que eso es prácticamente imposible e incluso, a veces, es enriquecedor.

No se interpreta de la misma manera el 'Guernica' sin saber que refleja una matanza real perpetrada sobre la población civil. Conocer al artista, sus inquietudes y sus motivaciones es muy valioso; unas cualidades de las que una inteligencia artificial está desprovista.

La IA podrá ayudarnos mucho en el trabajo, pero en el arte siempre debe haber detrás unos sentimientos y emociones del ser humano que lo crea. Un paisaje puede ser muy bello, pero no es arte, ya que no hay detrás una persona realizándolo. En las creaciones con IA, tampoco. No sé si en el futuro habrá una emoción artificial, pero en la actualidad el arte es una cualidad exclusivamente humana.