La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Congreso de los Diputados de Madrid. J.Barroso

¡Ánimo!

Cuando llegan las elecciones, se echan a la calle en busca del voto. Cazando gatos para seguir tirando de feria en feria

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Al Congreso de los Diputados a veces le faltan una carpa y un trapecio. Una carpa con listones de colores como los de los viejos ... circos y un columpio para que sus señorías cumplan adecuadamente con su vocación. Las sesiones parlamentarias toman demasiadas veces el cariz de un espectáculo circense. No falta el forzudo Abascal que levanta mancuernas de goma pintadas de negro como si fuesen de acero ni escasean quienes hacen del columpio una esencia política al estilo de la ministra Montero, por no hablar de tanto espontáneo metido a payaso. Y el espectáculo, como en los viejos circos de leones hambrientos y casacas con remiendos, es triste.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  3. 3 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  4. 4 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  5. 5

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»
  6. 6 La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir
  7. 7

    Las bajas laborales por problemas de salud mental se disparan un 79% en cinco años en la Región de Murcia
  8. 8

    Cocina tradicional con buena carne en San Pedro del Pinatar
  9. 9

    El científico que ha salvado a miles de niños afectados por una enfermedad rara: «Podemos prevenir incluso el inicio de los síntomas»
  10. 10 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¡Ánimo!

¡Ánimo!