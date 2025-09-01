La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La paella

Ahora todo es paella. Hace tiempo que los guiris nos enseñaron que esta también es para cenar

Antonio Parra

Antonio Parra

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:25

Ustedes recuerdan el viejo y tontorrón chiste: «¿Paella? 'Pa' ella». Sí, la popular paella, aunque, efectivamente, más vale que algunas paellas sean para ella, para ... él o para los otros. Ahora todo es paella. Hace décadas la paella era una cosa valenciana. Aquí, por ejemplo, era el arroz: el arroz y conejo, el arroz con caracoles, con sus hierbas serranas, como el tomillo o el romero; pero ahora todo es paella. Hace tiempo que los guiris nos enseñaron que la paella también es para cenar y para cualquier día de la semana. ¡Ay, esos arroces para turistas con el grano casi crudo. Aquí era todo más meloso.

