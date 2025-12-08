Danzando en el tiempo

La danza es sin duda una de las bellas artes. Pero es más que eso. Bailar es un lenguaje absolutamente necesario para el ser humano. ... En realidad, el gesto, el movimiento fue anterior a la palabra racional, que es un logro tardío en el hombre. No hay cultura que no haya danzado, cultura moderna o antigua. Mover el cuerpo, sentirlo y hacerlo con sentido estético ha sido una necesidad, a veces para expresar alegría y otras tristeza, pero siempre se ha bailado: la poesía se cantaba y se cantaba para bailar.

Se ha dicho —Paul Valéry lo escribió— que la danza sirve para echar fuera el exceso de energía, la energía sobrante; es decir, cuando el ser humano ya ha satisfecho sus necesidades imperiosas o materiales, todavía le resta un remanente de energía y entonces, con esa energía sobrante, baila, danza. Eso querría decir que las personas danzan porque sí: es un lenguaje en sí mismo. Es cierto que los ballets y los profesionales del baile con frecuencia son narrativos, intentan contarnos una historia, pretenden danzar un guion literario y en ocasiones se logra un excelente espectáculo, pero también es cierto que la danza no necesita contar nada para tener sentido: se basta y se cuenta a sí misma; es suficiente con la alegría o la necesidad de mover el cuerpo, de expresar a través de él.

En Murcia siempre ha habido mucha afición a la danza y al baile en general, desde los bailes folclóricos y regionales hasta la danza clásica, incluida la española y el flamenco. Pero de ese amor a la danza hay un ejemplo incomparable: el Ballet Español de Murcia de las hermanas Carmen y Matilde Rubio, cuya compañía cumple ahora nada menos que cuarenta años, lo que resulta increíble, no ya en la Región, sino en toda España: es muy difícil, casi milagroso, que un ballet profesional dure tanto tiempo en nuestro país. Y sigue, esperamos que por mucho tiempo.

Durante este año de cumpleaños ha habido muchas actividades conmemorativas, pero será el próximo día 14 cuando se celebre en el Auditorio Víctor Villegas el gran acto conmemorativo con la presentación del espectáculo «El arte de danzar en el tiempo», en el que habrá grandes artistas invitados. El ballet ha llevado el nombre de Murcia por toda España y numerosos países, incluida China, donde desde hace muchos años realiza una gran gira anual. Así que todos los amantes de la danza tienen una cita el día 14 para celebrar tan feliz acontecimiento.