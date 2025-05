¿Hacia dónde camina la Región de Murcia?

Las dos últimas décadas han confirmado que sin un gran pacto no será posible derribar las murallas que condicionan el pleno desarrollo de la Región. ... Es un hecho constatado su gran potencial de desarrollo en sectores clave, que no han podido hacerse realidad ante la falta de diálogo y consenso, y el continuado retraso en su incorporación a los grandes ejes de comunicaciones.

Sobre la situación de las cuentas de la Región, indicaba el director de este diario, LA VERDAD, Alberto Aguirre de Cárcer, el pasado 27 de abril en su Primera Plana: «Dada la situación económica de la Comunidad, 'muy delicada' en palabras del interventor general, contar con presupuestos para 2025 debería ser prioritario».

Todas las ratios socioeconómicas indican que la Región se encuentra entre 15 y 18 puntos por debajo de la media nacional, confirmando su complicada situación, consecuencia, entre otros, del retraso en su incorporación a los grandes ejes de comunicaciones, como recoge el acuerdo del 6 de marzo de 2020, incluido El Gorguel (no Barlomar), y la inexistencia de un pacto por la Región, hechos que han condicionado su capacidad para conseguir del Gobierno nacional, antes del PP y ahora del PSOE, la realización de las infraestructuras recogidas en el Pitvi.

Sin un gran acuerdo, la Región no podrá poner en valor todas sus potencialidades. Todos los datos confirman que la Región no avanzará si no se consensua un gran pacto. Alcanzarlo es responsabilidad principal del Gobierno regional, pero no lo es menos de los partidos políticos. Los problemas afectan a todos y su solución a todos obliga, para conseguir la programación de las infraestructuras que son vitales para su pleno desarrollo (Pedro de los Santos, de la UCAM, reflexiona sobre la importancia de las infraestructuras en el artículo 'Nudo de Espinardo' publicado en este diario el pasado día 2).

Los Presupuestos de la Comunidad de 2024 ascienden a 7.708 millones de euros, la deuda pública alcanza los 13.518 millones de euros y los intereses en este año han sido de 196,8 millones, un hecho que condiciona aún más su capacidad de actuación y poder responder a sus obligaciones para con los ciudadanos, así como impulsar la actividad productiva y la realización de las obras públicas que son de su competencia. El PIB de la Región es de 40.386 millones de euros, el 2,70% del total nacional.

La Región en población ha pasado del 3,08% en el año 2007, al 3,23% en 2025, porcentaje en el que se encuentra estancada desde 2022. En población extranjera en el año 2007 era el 4,20% del total nacional, ahora es el 4,11%. En población ocupada hemos pasado del 3,10% del año 2007 al 3,18% del total nacional en 2024. En la tasa de paro hemos pasado del 8,28% (8,60% la media nacional) en 2007 al 13,40% (10,61% de media nacional) en 2024.

La tasa de abandono escolar es del 18,20%, la media nacional es del 13%. El PIB por habitante, que en el año 2007 era el 83,66% de la media nacional, en 2023 es el 83,59%. La renta por habitante, que en 2007 era del 83,20%, en 2023 es del 80,24%. El salario medio bruto, que se situaba en el 84,22%, ahora es del 87,19%. Los ingresos medios por persona, que se situaban en el 82,03%, ahora se sitúan en el 80,72% de la media nacional. En la tasa de riesgo de pobreza la Región se sitúa en el 24,20% y la media nacional en el 20,20%, y la tasa Arope en la Región es del 32,40% y la media nacional del 25,80%.

La agricultura, ganadería, selvicultura y pesca aportan al total del VAB nacional el 4,48%; la construcción aporta el 2,73%, la industria ha crecido de manera muy importante en su aportación al total nacional y ha pasado del 2,25% del año 2007 al 3,79% en 2023, siendo las actividades más importantes las relacionadas con la energía, que suponen en su aportación al total de la industria regional el 36,11%; alimentación 26,68%, industria química 5,88%, productos metálicos 4,92%, y el resto de actividades no alcanzan el 4%.

Es en el sector de los servicios donde la debilidad de la Región se hace patente. En el año 2007 aportaba al total nacional el 2,37% y en 2023 el 2,25%, y es donde se encuentran actividades fundamentales para el presente y más aún para el futuro, como información y comunicaciones y las actividades profesionales, científicas y técnicas.

Recuperar el diálogo y la negociación es necesario. Al margen de las diferencias, hay que priorizar lo que nos une. El mejor futuro para la Región, además de una necesidad, es una obligación, se trata del futuro de la Región y de sus ciudadanos, por lo que no debe haber excusas para hacerlo realidad. No hacerlo es seguir perdiendo oportunidades de desarrollo social y económico. Juntos hay que conseguir del Gobierno nacional la programación de las infraestructuras, a la vez que acordar un plan de actuaciones para poner en valor todas sus potencialidades y conformarla como referente inversor. Porque es un hecho, como el tiempo ha demostrado, que sin un gran acuerdo la Región no puede derribar las barreras que están frenando su desarrollo social y económico.