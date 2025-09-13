Mujeres del mundo

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En Afganistán, las mujeres son las principales víctimas del terremoto: pierden sus casas y familias, y las leyes las convierten en prisioneras bajo los escombros

Ana María Tomás

Ana María Tomás

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:47

Hace un par de semanas, un terremoto de magnitud 6.0 sacudió Afganistán. La tierra se abrió con furia y miles de familias quedaron sin ... hogar. Pero la verdadera tragedia no está solo en la destrucción material ni en las muertes. La mayor tragedia, la más inhumana, es la de ser mujer en ese país.

