Ha sido el belén de la familia Navarro Santos –tan monumental que tuvo que salir del hogar– el que me ha devuelto la sensación de quedarme sin palabras

Ana María Tomás

Ana María Tomás

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:04

A causa de un anuncio televisivo que dejaba sin palabras a un niño, traté de recordar cuándo había sido la primera vez que yo misma ... me había quedado sin habla en mi infancia (esa bendita etapa en la que todo es descubrimiento). Y lo encontré. Fue en la Navidad de mis seis años, la primera que pasábamos en la nueva casa que mis padres habían construido con tanto sacrificio.

