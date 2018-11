Molina promueve la economía social y solidaria en pedanías Una serie de charlas son el preludio de la feria para el emprendimiento de la sostenibilidad, los próximos días 23 y 24 PEPA GARCÍA Martes, 13 noviembre 2018, 21:40

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Red de Economía Social y Solidaria (Reas Murcia) organizan la Feria dedicada al emprendimiento para la sostenibilidad social y ambiental. Una cita que persigue promover un consumo crítico y responsable, tanto de energías renovables como de finanzas éticas, así como la economía circular y el reciclado. «La economía social aborda la vida desde una perspectiva integral en la que la economía es solo una parte de la vida y no la más importante, que es la sostenibilidad, tanto social como ambiental. Concibe la vida como el equilibrio entre tres esferas, la económica, la social y la ambiental. Si no es así, no hay sostenibilidad verdadera ni cierta», explica Luigi Carinci, miembro de Reas Murcia y coordinador de las charlas que, desde el pasado viernes y hasta el próximo lunes 19, se celebran en El Fenazar, Las Balsas, La Ribera de Molina, La Alcayna, San Roque y El Llano de Molina, para invitar a las asociaciones de vecinos a participar en este movimiento que beneficia a la comunidad, abordando iniciativas desde una perspectiva de innovación social que sirva para dar respuesta a los problemas del vecindario.

Como actividad principal, los días 23 y 24 de noviembre, la plaza de España de Molina acogerá la II Feria de Economía Social y Solidaria. Una cita en la que se celebrarán ponencias como 'Innovación y cuarto sector', con Garbiñe Henry, directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto, y Pedro Jesús Martínez, concejal de Cultura, Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de Molina, que abordarán el mundo de la economía social, en el que trabajan cooperativas y empresas que tienen en su horizonte algo más que el lucro económico, ya que también cuantifican el beneficio social y ambiental que producen sus actividades. Además, habrá una mesa de debate sobre 'Desarrollo y sostenibilidad integral, propuestas de la economía solidaria', con Jaime Moreno Monjas, co-creador de la cooperativa de vivienda social Trabensol para personas mayores; Alfonso Bolardo, de Arç Cooperativa, representando a los seguros éticos; Sara García, de Fiare, una cooperativa de créditos que apoya el emprendimiento social; y José Manuel García, presidente de Aidemur, en representación de las empresas de inserción social.

Además, el recinto ferial estará abierto a la participación de todos los públicos, ya que está prevista la celebración de conciertos como el de la Big Band de Groove In, la batucada Djembelé y Jazz para Peques; talleres de artesanía infantil, cosmética vegana 'do it yourself', monedas sociales locales y globales y huertos urbanos; y charlas sobre salud mental y empleo, economía del bien común e industria textil y economía circular.

La clausura de la feria, el sábado 24, a las 19.30 h., correrá a cargo de la directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, Nuria Fuentes, la concejal de Salud Pública y Consumo, Esther Sánchez, y el concejal Pedro Jesús Martínez.