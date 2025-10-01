La revolución inteligente en el aula: ¿Por qué la IA es nuestra mejor aliada?

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Después de más de quince años dedicado a la transformación digital y la educación, puedo afirmar con total certeza que estamos ante el cambio de paradigma más profundo y estimulante de nuestra historia. La velocidad de la innovación es tan frenética que, si pestañeamos, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Ya no hablamos de futuro; hablamos de un presente que se redefine cada día, y en el centro de todo está la Inteligencia Artificial (IA).

Recuerdo mis días de estudiante, cuando investigar para un trabajo significaba pasar horas en una biblioteca, acumulando fotocopias. Luego llegó Internet y el acceso a la información se democratizó con un solo clic. Hoy, hemos dado un salto brutal. Ya no solo accedemos a los datos, sino que contamos con asistentes potenciados por IA, como Gemini, que actúan como verdaderos agentes de investigación. Son capaces de analizar cientos de fuentes fiables, sintetizar información compleja y presentarnos informes razonados, citando sus fuentes. Esta capacidad para delegar la carga informativa nos libera para centrarnos en lo verdaderamente humano: la creatividad, la estrategia y la personalización del aprendizaje.

Sin embargo, aquí reside la advertencia implícita en mi mensaje: la IA es una tecnología multiplicadora de nuestras propias capacidades. Si nuestro conocimiento o habilidad es cero, el resultado seguirá siendo cero. Aquellos que creen que la IA lo hará todo sola se equivocan. La tecnología, sin el criterio y la supervisión humana, puede cometer errores, «alucinar» y presentar falsedades como hechos.

«Este próximo 7 de octubre a las 17:30 en la Facultad de Económicas, te esperamos para aprender a 'enseñar' de una forma diferente»

En ENAE Business School, asumen este reto de manera directa. Por eso, en exclusiva inauguramos la 33ª edición del Programa Generación Digital Pymes para el sector educativo, una formación 100% subvencionada dirigida a colegios, centros de enseñanza, academias, autoescuelas y profesionales de la educación que trabajen en organizaciones con entre 10 y 249 empleados. Una oportunidad única para transformar la forma de enseñar y gestionar los centros educativos.

Por ello, la competencia clave del mañana, y del hoy, es «aprender a aprender». Necesitamos dominar dos habilidades fundamentalmente humanas para cocrear con la IA. La primera es el pensamiento crítico, esa curiosidad innata para cuestionar, contrastar y retar la información que la máquina nos ofrece. La segunda es el arte del prompting: la capacidad de formular instrucciones claras, con contexto y un objetivo definido. La IA es un espejo; la calidad de su respuesta es un reflejo directo de la calidad de nuestra pregunta.

Entender y dominar esta nueva dinámica es crucial para cualquier profesional de la educación. No usar la IA ya no es una opción; es una desventaja competitiva.

Con el objetivo de explorar juntos estas oportunidades y desafíos, me complace enormemente invitarles al evento «IA y Educación: Potencia el aula inteligente». Será una jornada para compartir conocimientos y potenciar nuestras competencias en esta nueva era digital. Tendré el honor de compartir espacio con grandes profesionales como Sergio Montes y Pablo Niñirola.

La cita para la presentación es el próximo 7 de octubre, de 17:30 a 19:30 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas y Empresa de la UMU. Al finalizar, podremos seguir conversando mientras disfrutamos de un vino español.

Es nuestra responsabilidad aprovechar esta revolución para construir una educación más personalizada, eficiente y, sobre todo, más humana. Les espero para dar juntos el siguiente paso.

El Programa Generación Digital Pymes está financiado por la Unión Europea, fondos 'Next Generation EU' y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y EOI.

Más información: www.enae.es/gdp