Presión a los empresarios murcianos: Cuatro meses para que se adapten a la nueva ley de facturación Verifactu

La cuenta atrás ya ha comenzado. En menos de un año, empresas y profesionales autónomos en España deben trabajar con un software de facturación adaptado al sistema Verifactu. La norma entrará en vigor el 1 de enero para las empresas y el 1 de julio para los autónomos, y está generando inquietud en la Región de Murcia: muchos negocios aún no están digitalizados, temen los costes de adaptación y se enfrentan a la complejidad de los requisitos técnicos.

Para dar respuesta a este reto, STEL Order, la empresa tecnológica murciana líder en el sector a nivel nacional, ha lanzado un plan gratuito de su software de facturación, que permitirá a autónomos y pymes adaptarse sin coste alguno. Se trata de una herramienta intuitiva, accesible y certificada por la Agencia Tributaria, diseñada para que cualquier empresario pueda cumplir con la norma sin complicaciones.

«Conocemos el tejido empresarial de la Región y está principalmente conformado por pymes y pequeños negocios familiares aún no digitalizados. Queríamos ofrecerles una solución sencilla y gratuita que les permita adaptarse sin miedo a este cambio», explica Jesús Mora, cofundador y CEO de STEL Order.

«Además, queremos transmitir a empresarios y autónomos tranquilidad. Verifactu es familiar para nosotros puesto que contamos con experiencias previas en la adaptación del software a sistemas de facturación electrónica», añade Alberto Abad, también CEO de la compañía.

El primer punto de información Verifactu está en Murcia

El plan gratuito no es la única iniciativa de STEL Order. La compañía ha puesto en marcha el primer punto informativo Verifactu de España, un espacio pionero para asesorar a autónomos y pymes sobre esta nueva normativa.

Las oficinas de STEL Order están abiertas para ofrecer auditorías personalizadas y gratuitas, tanto de manera presencial como 'online', a través de una página web habilitada para solicitar cita.

Una solución a largo plazo

La entrada en vigor de Verifactu es solo el comienzo. En el horizonte están también la factura electrónica obligatoria o la ley de control horario, lo que refuerza la necesidad de dar el salto digital cuanto antes.

STEL Order quiere ser un aliado en este proceso. Su plataforma en la nube, disponible en Android e iOS, integra todo lo que un negocio necesita: presupuestos, albaranes, control de stock, gestión de clientes y proveedores, ventas, fichajes, conciliación bancaria, agenda y mucho más. Todo accesible desde cualquier dispositivo, sin necesidad de pasar por la oficina.

Uno de sus mayores valores es el trato humano. A diferencia de muchas soluciones que dependen de bots, el equipo de STEL Order ofrece una atención personalizada y cercana, adaptada a la disponibilidad de cada cliente. Esa filosofía ha convertido a la compañía en el software de facturación mejor valorado del mercado, con una media de 4,9 sobre 5 y con más de 3.000 reseñas reales.

Un paso por delante

La innovación forma parte del ADN de STEL Order. Su próximo gran lanzamiento será un agente de inteligencia artificial generativa integrado en el software, capaz de crear facturas, presupuestos o registrar clientes con simples instrucciones de voz o texto. Será el primer software de facturación en España en incorporar esta tecnología.

En definitiva, la llegada de Verifactu marca un hito en la digitalización de la facturación en España. Gracias a propuestas como la de STEL Order, que combina asesoramiento especializado con soluciones tecnológicas de vanguardia, pymes y autónomos pueden afrontar este proceso de adaptación de forma más simple, segura y eficiente.

