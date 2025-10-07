La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mercadona innova con las almendras tostadas con sal

Murcia

Martes, 7 de octubre 2025, 23:47

Comenta

Mercadona sigue avanzando en el compromiso de ofrecer la máxima calidad en cada producto, lo cual implica un proceso de mejora continua para satisfacer las necesidades del 'Jefe' (como internamente denomina al cliente). Ejemplo de ello es la llegada al lineal de la compañía de una almendra tostada y salada única en el mercado. Elaborada por el proveedor especialista Importaco, en Valencia, lo más destacado que incorpora esta almendra, muy demandada por quienes incluyen los frutos secos en su dieta, es un tostado y cantidad de sal en su punto óptimo. Además, se presenta en un formato con cierre zip, que garantiza una mejor conservación.

«Esto se consigue escuchando a nuestros clientes con el objetivo de ofrecer un producto más atractivo, sencillo y agradable de consumir, ya que no es necesario pelar la almendra. Hemos conseguido un producto muy sabroso y crujiente, ideal como aperitivo o snack imprescindible», destaca Cristina Córdoba, especialista de frutos secos de Mercadona.

Estas mejoras forman parte de la estrategia de Mercadona de mantener un surtido vivo, desarrollado producto a producto desde el 'Jefe' (cliente) hacia atrás. En este sentido, la compañía trabaja de la mano de más de 2.100 proveedores líderes e interproveedores especialistas para ofrecer un surtido eficiente, de máxima calidad y a un precio imbatible.

El Modelo de Calidad Total de Mercadona persigue garantizar una calidad contundente y máxima seguridad alimentaria en todos los productos de su surtido. Para lograrlo, lleva años apostando por la especialización, colaborando estrechamente con los proveedores e interproveedores especialistas no solo para cubrir las necesidades de sus 'Jefes' (clientes), sino para hacerlo con la mejor solución posible, la que les dé la posibilidad de acertar: un surtido eficiente con una calidad contundente, con absolutas garantías en material de seguridad alimentaria y sostenibilidad y, además, a un precio imbatible.

Mercadona innova con las almendras tostadas con sal