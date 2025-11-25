La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la campaña solidaria en Muebles Montiel. M. M.

Grupo Montiel Oficinas y Fundown se unen para impulsar la inclusión laboral con la campaña 'Un bolígrafo que escribe futuro'

NE.

Murcia

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:55

Comenta

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), Grupo Montiel Oficinas lanza junto a la Fundación Fundown una campaña solidaria destinada a apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.

La iniciativa, disponible a través de la web oficial oficinasmontiel.com, invita a particulares y empresas a adquirir el bolígrafo solidario 'Montiel x Fundown' por tan solo 1 euro, cuya recaudación se destina íntegramente a financiar programas de formación y empleo inclusivo desarrollados por la Fundación Fundown.

Una acción solidaria que transforma vidas

La campaña nace del vínculo directo entre ambas organizaciones: dos personas de Fundown, Juan y José Manuel, forman parte del equipo de Grupo Montiel Oficinas, desempeñando sus funciones con entusiasmo y profesionalidad. «Ellos son el mejor ejemplo del impacto que genera apostar por la inclusión», aseguran desde la compañía.

Cada bolígrafo vendido representa una contribución directa a proyectos que fomentan la autonomía, la formación y la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. Además, se ofrecen packs solidarios de 20, 40 o 60 unidades, pensados para empresas, colegios o eventos que deseen sumarse a esta iniciativa con propósito.

En palabras del responsable de Marketing, Víctor Manuel López, «en Grupo Montiel Oficinas creemos que los grandes cambios empiezan con gestos sencillos. Esta campaña es nuestra forma de recordar que la sostenibilidad también es social, y que la inclusión se construye día a día. No es solo un bolígrafo: es una historia de inclusión que tú puedes escribir».

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte esencial de la identidad de Grupo Montiel Oficinas. La empresa murciana, referente nacional en mobiliario de oficina nuevo y reacondicionado, apuesta por un modelo que combina sostenibilidad ambiental, empleo justo e impacto social positivo.

Esta colaboración con Fundown refuerza su propósito de dar nueva vida no solo al mobiliario, sino también a las personas y comunidades que forman parte de su entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  4. 4 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  5. 5 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 24 de noviembre de 2025
  7. 7 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  8. 8 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  9. 9

    El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»
  10. 10 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Grupo Montiel Oficinas y Fundown se unen para impulsar la inclusión laboral con la campaña 'Un bolígrafo que escribe futuro'

Grupo Montiel Oficinas y Fundown se unen para impulsar la inclusión laboral con la campaña &#039;Un bolígrafo que escribe futuro&#039;