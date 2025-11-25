Grupo Montiel Oficinas y Fundown se unen para impulsar la inclusión laboral con la campaña 'Un bolígrafo que escribe futuro'

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), Grupo Montiel Oficinas lanza junto a la Fundación Fundown una campaña solidaria destinada a apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.

La iniciativa, disponible a través de la web oficial oficinasmontiel.com, invita a particulares y empresas a adquirir el bolígrafo solidario 'Montiel x Fundown' por tan solo 1 euro, cuya recaudación se destina íntegramente a financiar programas de formación y empleo inclusivo desarrollados por la Fundación Fundown.

Una acción solidaria que transforma vidas

La campaña nace del vínculo directo entre ambas organizaciones: dos personas de Fundown, Juan y José Manuel, forman parte del equipo de Grupo Montiel Oficinas, desempeñando sus funciones con entusiasmo y profesionalidad. «Ellos son el mejor ejemplo del impacto que genera apostar por la inclusión», aseguran desde la compañía.

Cada bolígrafo vendido representa una contribución directa a proyectos que fomentan la autonomía, la formación y la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. Además, se ofrecen packs solidarios de 20, 40 o 60 unidades, pensados para empresas, colegios o eventos que deseen sumarse a esta iniciativa con propósito.

En palabras del responsable de Marketing, Víctor Manuel López, «en Grupo Montiel Oficinas creemos que los grandes cambios empiezan con gestos sencillos. Esta campaña es nuestra forma de recordar que la sostenibilidad también es social, y que la inclusión se construye día a día. No es solo un bolígrafo: es una historia de inclusión que tú puedes escribir».

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte esencial de la identidad de Grupo Montiel Oficinas. La empresa murciana, referente nacional en mobiliario de oficina nuevo y reacondicionado, apuesta por un modelo que combina sostenibilidad ambiental, empleo justo e impacto social positivo.

Esta colaboración con Fundown refuerza su propósito de dar nueva vida no solo al mobiliario, sino también a las personas y comunidades que forman parte de su entorno.

