La FLC lanza 13 acciones formativas junto al SEPE

La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) acaba de lanzar una amplia oferta de formación subvencionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se ejecutará hasta el mes de agosto de 2026, y que pretende actualizar las competencias profesionales de cerca de 4.000 personas trabajadoras ocupadas del sector de construcción.

En la Región de Murcia, el plan se compone de 13 acciones formativas dirigidas principalmente a personas trabajadoras ocupadas en empresas del sector de la construcción y afines. Así mismo, se pueden beneficiar de este programa las personas desempleadas de larga duración; con un contrato fijo discontinuo en períodos de no ocupación; en situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo; o que se vean afectadas por situaciones de ERE o ERTE. Por último, se permite la inclusión de hasta un 30% de personas trabajadores de otros sectores.

Se trata de acciones formativas de carácter presencial, que se impartirán en el centro de formación que la entidad paritaria tiene en la localidad de Alhama de Murcia, con una duración que va de ocho hasta veinte horas.

Los diferentes cursos que integran este programa se centran en las actuales necesidades del mercado laboral y las principales demandas de las empresas del sector. Entre ellos, destacan los relacionados con Maquinaria ('Operaciones con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal -PEMP de categorías 3A y 3B', 'Operaciones con Carretillas Elevadoras Recogepedidos de Medio y Alto Nivel' y 'Operaciones con Manipulador Telescópico. Perfeccionamiento II') y Oficios ('Instalación de Carpintería Exterior').

La Fundación Laboral de la Construcción forma cada año a más de 100.000 personas y cuenta con una oferta compuesta por más de 200 acciones formativas diferentes. La formación, la seguridad y salud, y el empleo de los trabajadores de la construcción, son sus tres pilares fundacionales. Está constituida por 17 Consejos Territoriales y tiene más de 50 Centros de Formación propios distribuidos por toda España, 23 de los cuales poseen un Centro de Prácticas Preventivas (CPP).

