La Facultad de Turismo se convierte hoy en sede del 'Mapaton Murcia 2019' NE. murcia Jueves, 11 abril 2019, 16:21

La Facultad de Turismo será hoy, jueves 11 de abril, sede del 'Mapaton Murcia 2019', un movimiento que utiliza la cartografía como herramienta humanitaria. Bajo el lema 'Unámonos para poner en el mapa a los más vulnerables', varias ciudades se han unido a la iniciativa de organizar mapatones.

Un mapatón es un espacio de encuentro entre personas que se unen para cartografiar una zona. Se tratan de eventos masivos de ciudadanos que siguiendo instrucciones y siempre con guías de apoyo, recogen y apuntan datos de una determinada área seleccionada a partir de sucesivas y potentes ampliaciones de imágenes vía satélite. El objetivo, reunir personas interesadas en rellenar zonas aún sin cartografiar y colaborar así en la elaboración de mapas útiles para contribuir a los proyectos en los que actúa Médicos sin fronteras, ya que en muchas ocasiones sus equipos aún se guían a partir de hojas de papel con trazos aproximados sobre determinadas áreas geográficas.

La iniciativa de ser la Facultad de Turismo sede en Murcia surge a propuesta del profesor Carlos Pineda, quien colaboró con el terremoto de Ecuador. En ese momento, cuenta que «lo primero que me pidieron fueron mapas. De hecho, estaba en contacto con una empresa para mandar comida y me dijeron que comida no les hacía falta tanto como la cartografía para valorar dónde están las viviendas, su estado y los caminos, entre otros».

El evento es gratuito y está abierto a todo aquel que quiera apoyar la iniciativa. No es necesario tener conocimientos y no hay límite de edad, solo hasta completar el aforo.