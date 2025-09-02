Caudal presentará en Agroglobal una nueva tecnología que optimiza el riego subterráneo

N. E. Murcia Martes, 2 de septiembre 2025, 23:14 Comenta Compartir

Caudal participará los próximos días 9, 10 y 11 de septiembre en la feria Agroglobal, uno de los encuentros internacionales más relevantes para el sector agrícola en la península, que se celebrará en el Centro Nacional de Exposiciones (Cnema) de Santarém, en Portugal.

La empresa española, con sede en Puerto Lumbreras (Región de Murcia), aprovechará esta cita para presentar 'Cu Protect', una innovación diseñada para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el riego agrícola. Se trata de una tecnología pensada para incrementar la eficiencia del riego y reducir las tareas de mantenimiento, contribuyendo a una gestión más responsable y respetuosa con el medioambiente.

Su principal ventaja es que disminuye el riesgo de obstrucciones impidiendo la intrusión de raíces en el gotero gracias a la introducción del óxido de cobre directamente en el material de este durante su proceso de fabricación. Además, minimiza la proliferación de algas, bacterias y hongos. En este sentido, el responsable de Marketing de la empresa, José Andrés Martínez, destaca que la innovación y la sostenibilidad son pilares fundamentales en Caudal. «Cumplir 30 años nos motiva a seguir desarrollando soluciones como 'Cu Protect', que ayudan a los agricultores a afrontar los retos de la agricultura moderna», añade.

Treinta años impulsando la modernización del regadío

La compañía Caudal refuerza su compromiso con el sector primario, consolidándose como un socio estratégico para agricultores y productores en el marco de su 30 aniversario.

Fundada en 1995, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales referentes en soluciones integrales de riego, ofreciendo asesoramiento técnico y desarrollando proyectos en más de 40 países.

Durante estas tres décadas, ha liderado iniciativas orientadas a modernizar el regadío y optimizar el uso del agua, un recurso clave para la agricultura y para la sostenibilidad. Su participación en Agroglobal refuerza su proyección internacional y su papel en la transformación del sector agrícola con esta nueva tecnología.

