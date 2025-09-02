Anove presenta sus Premios a Trabajos Fin de Grado

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:14

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) acaba de constituir el jurado que analizará los trabajos presentados en la convocatoria de la primera edición de sus Premios a Trabajos Fin de Grado (TFG), que reunirá a figuras de primer nivel del ámbito científico, académico y empresarial. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el interés de los estudiantes universitarios por el sector de la mejora vegetal.

«Queremos que los jóvenes descubran el enorme potencial del sector obtentor y se animen a construir su futuro profesional en él. Apostamos por su creatividad, su conocimiento y su energía para responder a los grandes retos que enfrenta nuestra agricultura», afirma Javier de Sebastián, presidente de Anove.

Los trabajos que se presenten deberán enfocarse en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas que pueden contribuir a la mejora vegetal, analizando además su papel en la sostenibilidad, productividad y resiliencia de los sistemas agrícolas. También se valorará el conocimiento de la realidad del sector en España y Europa, así como su impacto económico y social.

Con el objetivo de reconocer tanto el esfuerzo de los estudiantes como el papel clave que desempeña el profesorado universitario en el impulso al talento, se ha establecido una doble dotación económica para el estudiante y para el director del trabajo.

