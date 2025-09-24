Adimur reúne a más de un centenar de directivos en su Asamblea General anual

NE. Murcia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

La Asociación de Directivos de la Región de Murcia (Adimur) celebró con éxito su Asamblea General anual de asociados en el Hotel Murcia Barceló Siete Coronas, con la participación de más de un centenar de directivos de distintos sectores de la Región y con la colaboración especial de CaixaBank, como patrocinador del evento.

Durante la asamblea, se aprobaron las cuentas anuales de 2024, el presupuesto para 2025 y 2026, así como la memoria de actividades y el plan de actuación. La jornada sirvió además para ratificar la confianza en la gestión de la Junta Directiva, encabezada por el presidente Antonio López.

Al finalizar el acto institucional, los asociados pudieron mantener un diálogo abierto con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, quien compartió su visión sobre los retos regulatorios en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o la banca, así como su experiencia al frente de una de las instituciones clave para la competitividad y el buen funcionamiento de la economía española. Al mismo asistieron entre otros el director regional de Caixabank, Juan Jesús Lozano; Manuel Ponce, director de Murcia Diario; el presidente de la Cámara de Lorca, Juan Francisco Gómez y el Presidente de Fremm, Alfonso Hernández.

Antonio López, presidente de Adimur, destacó «el papel fundamental de los directivos para garantizar un crecimiento económico sostenible y competitivo. Espacios de diálogo como el de hoy refuerzan nuestra misión de elevar la calidad de la dirección en la Región de Murcia, acercando a nuestros asociados a líderes nacionales que marcan la agenda económica y regulatoria de nuestro país».

Con este encuentro, Adimur reafirma su compromiso de ofrecer a sus asociados formación, networking e influencia, situando a la Región de Murcia en el mapa de la alta dirección nacional.

