La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Fuster, portavoz de Vox. Efe

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

El portavoz de la formación de Santiago Abascal, José Antonio Fuster, asegura que el Gobierno ha estado desde la masacre del 7 de octubre al lado de la organización terrorista

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:26

Vox considera que las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel no vienen más que a certificar que el Gobierno de coalición ha estado ... del lado de Hamas desde la misma masacre del 7 de octubre de 2023 en la que comandos terroristas asesinaron a 1.195 personas y secuestraron a otras 251.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  3. 3

    Alcaraz reina en Nueva York
  4. 4 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  5. 5 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  6. 6 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  7. 7

    Misión cumplida para un Real Murcia a medio hacer
  8. 8 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  9. 9 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  10. 10 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»

Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»