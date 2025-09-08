Vox: «Sánchez lamenta no tener armas nucleares para defender a Hamas»
El portavoz de la formación de Santiago Abascal, José Antonio Fuster, asegura que el Gobierno ha estado desde la masacre del 7 de octubre al lado de la organización terrorista
Ander Azpiroz
Madrid
Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:26
Vox considera que las nueve medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel no vienen más que a certificar que el Gobierno de coalición ha estado ... del lado de Hamas desde la misma masacre del 7 de octubre de 2023 en la que comandos terroristas asesinaron a 1.195 personas y secuestraron a otras 251.
El portavoz de la formación, José Antonio Fuster, llegó a acusar al presidente del Gobierno de lamentarse por no disponer de armas nUcleares para defender a Hamas frente a Israel. En cuanto a la postura oficial de Vox, Fuster aseguró que su apuesta es la de la paz, aunque añadió que está resultará imposible de alcanzar mientras terroristas gobiernen sobre «la pobre población de Gaza». Da su apoyo así al Gobierno ultra de Benjamín Netanyahu que rechaza cualquier acuerdo que ponga fin a las hostilidades hasta que Hamas quede aniquilado por completo.
La única democracia
Vox se mantiene fiel a Israel, al que considera como el único sistema democrático de Oriente Próximo en medio de una región repleta de dictaduras islámicas. Lo que no convenció a los de Abascal fue el comunicado de respuesta de la diplomación israelí en la que se saca a colocación la persecución a los judíos por parte de la Inquisición. «Habrá que explicar a nuestros amigos que en este tema hay más mito que realidad».
El portavoz se detuvo EN el aumento de financiación para la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Según acusó «está documentado» que miembros de este organismo participaron de forma activa en la masacre del 7 de octubre.
