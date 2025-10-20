La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. EFE

Vox cree que el PP sufre una «crisis de liderazgo y de ideas»

La formación de Santiago Abascal considera el plan de inmigración de los populares como «un corta-pega con un puntito menos»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:02

Comenta

Vox no quiere dar tregua al PP, al que ve sufriendo una «crisis de liderazgo, de ideas y de planteamientos». «Están en su burbuja de ... Bruselas, pactando todo con ellos», en referencia al PSOE, «y sin ofrecer confianza a los españoles», ha subrayado este lunes, tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación, su portavoz, José Antonio Fúster, que ha rechazado las apelaciones del PP al voto útil en la derecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  3. 3

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  4. 4

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  5. 5

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  6. 6

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  7. 7 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  8. 8

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  9. 9 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox cree que el PP sufre una «crisis de liderazgo y de ideas»

Vox cree que el PP sufre una «crisis de liderazgo y de ideas»