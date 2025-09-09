La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Delcy Rodríguez Efe

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

El encuentro se programó para el 7 de octubre de 2021, un año y medio después de que la vicepresidenta venezolana estuviera en Barajas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:54

Crece el misterio sobre las actividades del Gobierno venezolano en España y sus supuestas conexiones con José Luis Ábalos y su entorno. Koldo García, el ... asistente y hombre de confianza del exdirigente del PSOE, se mantuvo en contacto con Delcy Rodríguez más de un año y medio después de que la vicepresidenta bolivariana protagonizara su fugaz visita al aeropuerto de Barajas en Madrid, el 20 de enero de 2020. Es más, García llegó a citarse con la número 2 de Nicolás Maduro en un encuentro en Caracas previsto para el 7 de octubre de 2021, tres meses después de que Pedro Sánchez destituyera por sorpresa a Ábalos como ministro de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  4. 4

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  5. 5 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  6. 6 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  7. 7

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  8. 8 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  9. 9 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno