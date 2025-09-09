La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno

Crece el misterio sobre las actividades del Gobierno venezolano en España y sus supuestas conexiones con José Luis Ábalos y su entorno. Koldo García, el ... asistente y hombre de confianza del exdirigente del PSOE, se mantuvo en contacto con Delcy Rodríguez más de un año y medio después de que la vicepresidenta bolivariana protagonizara su fugaz visita al aeropuerto de Barajas en Madrid, el 20 de enero de 2020. Es más, García llegó a citarse con la número 2 de Nicolás Maduro en un encuentro en Caracas previsto para el 7 de octubre de 2021, tres meses después de que Pedro Sánchez destituyera por sorpresa a Ábalos como ministro de Transportes.

Los detalles para cerrar esa cita, que se desconoce si finalmente llegó a producirse aunque todo apunta a que sí, han sido recuperados en uno de los dispositivos incautados a Koldo García por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos mensajes a través de WhastApp, a los que ha tenido acceso este periódico, figuran en uno de los atestados que ha sido remitido por el juez primigenio del entonces llamado 'caso Koldo', el instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al magistrado Santiago Pedraz, instructor del llamado 'caso Hidrocarburos' o 'caso Villafuel', en el que figura como principal encausado el empresario Víctor de Aldama, quien –según los informes de la UCO- mantenía igualmente una estrecha relación por mensajería con Delcy Rodríguez.

El intercambio de mensajes recuperados por la Guardia Civil comenzó el 3 de octubre de 2021. Koldo, según los documentos de la UCO, tenía guardado en su teléfono el número personal de la mano derecha de Maduro como «Delcy VP Venezuela Vicepresidenta». Según se infiere de la conversación, el asistente de Ábalos ya conocía de anterioridad a Delcy Rodríguez. De hecho, él, junto al propio Ábalos, encabezaron la comitiva que en enero de 2020 recibió a la mandataria bolivariana a pie de escalerilla en Barajas, a pesar de que las vicepresidenta tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen.

«Hola K»

«Muy buenas vicepresidenta perdón que la moleste soy Koldo». «Hola K», contestó Rodríguez de manera casi automática. «Hola señora. Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir», le adelantó Koldo García, sin desvelar por mensajería el motivo de la reunión que iban a tener en Caracas solo cuatro días después.

«Bien K», respondió Delcy Rodríguez. A Koldo, sin embargo, no le conformó esa contestación. «Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error !!! (sic), insistió el asistente de Ábalos. «Sí, sí. Estoy en un acto ahorita», le respondió Rodríguez, antes de mandarle una foto del evento en el que efectivamente se encontraba. «Mil gracias. Yo espero todo lo que usted me diga», concluyó García. «Perfecto», zanjó la vicepresidenta.

El 5 de octubre de 2021, dos días después, la mano derecha de Ábalos volvió a escribir a la vicepresidenta chavista, pero no consta que ésta le respondiera. «Muy buenas perdone que la moleste la puedo llamar son dos minutos. La llamo por otro medio. Cuando me diga», fue el primer mensaje. El segundo, poco después fue: «La escribo desde otro sitio».

Estos mensajes de Koldo García a Delcy abren todavía más interrogantes sobre la relación entre el Gobierno español y la vicepresidenta venezolana por aquel entonces. Según Víctor de Aldama, cuyos numerosos mensajes con Rodríguez avalan que él fue uno de los grandes muñidores del viaje de ésta a Madrid en 2020, la mano derecha de Maduro en realidad tenía previsto hospedarse en un lujoso chalet del barrio de Salamanca, en la capital de España, que ya había sido alquilado. Es más, siempre según De Aldama, el propio Fernando Grande-Marlaska había ultimado el despliegue de seguridad para la protección de la vicepresidenta en esa estancia secreta en Madrid.

Además, según los mensajes que constan ya en la causa del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez estuvo informado por el propio Ábalos de la llegada de la mandataria a Madrid aquella noche de enero de 2020, a pesar de tener prohibida la entrad a Europa. El presidente respondió con un escueto «bien» cuando el entonces titular de Transporte le avisó del inminente aterrizaje de Rodríguez.