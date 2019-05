Torra se despide de Arrimadas: «¿Escucha este silencio? Es lo que queda de su paso por el Parlament» 01:53 La dirigente de Ciudadanos replica: «Quítese la venda amarilla de los ojos» CRISTIAN REINO Miércoles, 8 mayo 2019, 12:36

Después de mostrar su inquietud por los primeros pasos del presidente del Gobierno tras las elecciones del 28-A, el jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, ha emplazado esta mañana a Pedro Sánchez a que regrese a la mesa de diálogo con los secesionistas. En términos de ajedrez, le ha pedido que haga una «apertura catalana» y sepa escuchar lo que han votado los españoles y apueste por el diálogo. El presidente de la Generalitat, en la sesión de control al Gobierno autonómico en la Cámara catalana, ha vuelto a cargar con todo contra España. «Ya no es un estado de derecho, es un estado de represión», ha señalado. Y la justicia española, ha añadido, «no es que esté en horas bajas, es que no puede bajar más, su prestigio es inexistente».

Pero más allá de la llamada al diálogo con Sánchez y de arremeter contra el Estado, la sesión de control de esta mañana ha estado marcada por ser el último mano a mano entre Quim Torra e Inés Arrimadas, toda vez que la jefa de la oposición abandona la política catalana para desempeñar su labor en el Congreso. Torra tenía preparada su intervención y se ha despachado con todo hacia la líder de Ciudadanos en Cataluña. Tras permanecer varios segundos callado, ha espetado: «¿Escucha este silencio? Es lo que queda de su paso por el Parlament, nada». El presidente de la Generalitat se ha servido de la intervención de Albert Rivera en el debate de TVE en la pasada campaña electoral para cargar contra Cs. «Ustedes están en liquidación», «han fracasado», son la «antipolítica», «solo quieren crispar y fracturar», ha asegurado el dirigente nacionalista.

Torra le ha invitado a una última reunión en el Palau de la Generalitat ante de marchar a Madrid y le ha pedido que ceda todos los carteles que Arrimadas acostumbra a exhibir desde la tribuna, porque cree que servirán para «explicar cómo los catalanes alcanzaron la independencia». Arrimadas ha apuntado que la de hoy no ha sido su última intervención en el pleno, sino que será mañana, pero en su último duelo con el president le ha reclamado que se quite la «venda amarilla de los ojos» para poder ver todo el «daño» que a su juicio ha provocado el proceso. Y le ha lanzado un aviso: «Se empieza desobedeciendo y se acaba fugado de la justicia». «No sé si aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont», ha rematado. «Usted no ha hecho nada por los problemas de los catalanes; lo que ha hecho es enchufar a sus 'amiguetes' con un 'sueldazo', jalear la violencia de los comandos separatistas y darle la cruz de Sant Jordi a una señora conocida por su xenofobia y reprobada por el Parlament», ha añadido.