Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras

Los fallos en las pulseras antimaltrato que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024 han levantado ampollas en Sumar. El socio ... minoritario del Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Igualdad, que ostenta la socialista Ana Redondo, en el que cuestiona si esta conocía o no este problema y el número de víctimas de violencia de género o sexual que se han visto afectadas por esta «anomalía». De la misma forma, le instan a explicar cuáles son las medidas que va a poner en marcha este departamento «para reparar el daño causado» y para evitar que pueda volver a repetirse.

Esta iniciativa parlamentaria llega en un momento en el que el PP blande este asunto como ariete contra el Gobierno y ha exigido el cese de la ministra por los errores en estos dispositivos que, explican, «han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores».

Por su parte, Redondo ha culpado a la Fiscalía General del Estado de haber hecho «una valoración sin datos que ha generado una alarma que no se compadece con la realidad» respecto al informe que alertaba sobre errores en las pulseras contra los maltratadores.

También ha señalado que «no hay ningún problema en el dispositivo» y ha insistido en que «el único problema que se ha suscitado ha sido por unas cuestiones técnicas hace ocho meses, cuando se produjo el trasvase de datos desde la anterior adjudicataria de este sistema que era Telefónica a la actual adjudicataria que es Vodafone».

Encontronazos

No es el primer encontronazo entre Sumar e Igualdad en esta legislatura. Apenas recién formado el Gobierno, en diciembre de 2023, los de Yolanda Díaz tildaron de «vergonzoso» el nombramiento de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres por sus críticas al movimiento trans. Antes de tomar el cargo, García escribía en sus redes sociales algunas expresiones como «dictadura queer» y «delirio queer», además de asegurar que «las mujeres trans no existen».

La polémica acabó de golpe cuando en julio de 2024 el Consejo de Ministros la cesó al frente del organismo. Pero la decisión no llegó por esta polémica, sino por los contratos que supuestamente ella y su pareja habrían obtenido para gestionar los Puntos Violeta de varios municipios en los que gobierna el PSOE.