La ministra de Igualda, Ana Redondo, durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en el Congreso. EP

Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras

El grupo parlamentario de Yolanda Díaz registra en el Congreso una batería de preguntas en la que cuestiona si la ministra Redondo conocía o no estas anomalías

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:50

Los fallos en las pulseras antimaltrato que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024 han levantado ampollas en Sumar. El socio ... minoritario del Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Igualdad, que ostenta la socialista Ana Redondo, en el que cuestiona si esta conocía o no este problema y el número de víctimas de violencia de género o sexual que se han visto afectadas por esta «anomalía». De la misma forma, le instan a explicar cuáles son las medidas que va a poner en marcha este departamento «para reparar el daño causado» y para evitar que pueda volver a repetirse.

