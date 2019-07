Sánchez e Iglesias no logran ningún avance y acercan el adelanto electoral 00:29 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, hoy en el Congreso / Efe La quinta reunión entre los líderes del PSOE y Podemos fracasa a cuenta del Gobierno de coalición y desencadena los reproches mutuos PAULA DE LAS HERAS Madrid Martes, 9 julio 2019, 15:40

No es ya que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no fueran capaces de avanzar lo más mínimo en la negociación para la investidura que se votará el 23 y el 25 de julio, es que el clima entre ambos partidos parece cada vez más tenso. Ni el propio líder de Unidas Podemos ni la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, encargada de ejercer como portavoz de su jefe de filas, hicieron el más mínimo esfuerzo por minimizar el desencuentro. El juego de las culpas ante un eventual adelanto electoral, que cada vez se vislumbra más factible, ha comenzado.

Iglesias ya había advertido el lunes -después de que la ejecutiva socialista acordara presentar una "síntesis" de su programa electoral como documento base para el acuerdo y cerrara filas en torno a la la oferta única de un Gobierno de "cooperación", que no de coalición- que él reclamaba una negociación "integral", es decir, sobre contenidos pero también sobre cargos. También recordó irónicamente, en una entrevista de Telecinco, que ya conocía desde abril el programa del PSOE, una forma irónica de desdeñar el último paso ("definitivo", según los socialistas) de Sánchez. Las cosas, pues, pintaban mal de antemano y los pronósticos se cumplieron.

"Se niega a constituir los equipos de negociación; entendemos que antepone los nombres a las líneas a desarrollar", recriminó Lastra. "Constatamos que Pedro Sánchez no quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único; no es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene", acusó por su parte Podemos a través de un escueto comunicado.

, una señal de enfado. Iglesias, cazado al vuelo a las puertas de un ascensor, justificó que su obligación es ser "discretos", defendió que él no ha parado de "flexibilizar" y expresó su deseo de que "tarde o temprano" Sánchez haga lo mismo. Como gestos por su parte, los podemistas cuentan la oferta de y la disposición a firmar por escrito que serán leales en la estrategia hacia y en materia de política exterior.

Desconfianza mutua

Los socialistas cuestionan que esas propuestas impliquen cesión alguna y defienden que los únicos que se han movido hasta ahora han sido ellos al pasar de defender un Gobierno en solitario a abrir la puerta a que Podemos se incorpore a puestos de , a que Iglesias proponga o a la creación de una Pero lo más significativo hoy fue la exhibición de un clima de desconfianza mutua.

Lastra argumentó que su partido ha "callado por responsabilidad" durante demasiado tiempo ante "falsedades" expuestas por los de Iglesias entre las que citó afirmaciones como la de que la primera opción de Sánchez es Ciudadanos y después el PP, que el PSOE ha decidido ya que quiere ir a elecciones o la dada a conocer ayer por fuentes podemistas de que Sánchez llegó a ofrecer dos ministerios a Iglesias en la primera reunión del 7 de mayo y que fue tras las elecciones autonómicas y municipales cuando dio marcha atrás. "A unas negociaciones se acude con ánimo de pactar", adujo.

En Unidas Podemos se aferran a que los socialistas insistan en reclamar la abstención de Ciudadanos y el PP "para no depender de los secesionistas" para poner en cuestión que se les quiera como socios preferentes de la legislatura. El hecho de que el documento que presentaron ayer escoja las propuestas más moderadas del programa electoral socialista (o las más irrealizables si no es con populares y Cs, como el blindaje constitucional de las pensiones) y suponga, dicen, "un paso atrás" respecto a lo pactado en el acuerdo de Presupuestos de octubre de 2018 no son a su juicio, señales halagüeñas. "No es coherente buscar por igual apoyo en la izquerda y en la derecha; la gente merece certezas y garantías", alegan.