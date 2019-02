Rull descalifica al Constitucional, se congratula del 1-O y minimiza la DUI El exconsejero de Territorio declara que se impidió atracar el 'Piolín' en Palamós porque no se comunicó la «funcionalidad real» del buque-hotel para acoger a los policías nacionales MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 20 febrero 2019, 15:12

Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad del govern catalán, ha declarado en el juicio del 'procés' secesionista que el Tribunal Constitucional tiene un «déficit de autoridad moral» para advertir, incluso con la vía penal, sobre las consecuencias de desobedecer sus resoluciones.

Procesado por los delitos de rebelión y malversación de dinero público, el dirigente independentista ha asegurado al tribunal del Supremo que le «honoró» firmar el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017, que en ese momento no había sido declarado ilegal, y minimizó el impacto de la declaración unilateral de independencia (DUI), aprobada por el Parlament el 27 de octubre siguiente.

«Fue una declaración política, solemne», aseguró Rull, dando por hecho que el 'procés' culminó en ese momento porque eran conscientes de la línea que traspasaban, «el reproche penal», si seguían adelante. «No queríamos que el Estado nos desplazara de un terreno de juego que era democrático, activo y pacífico», ha revelado a los siete magistrados.

Licenciado en Derecho y experto en la administración pública, este político barcelonés de 50 años ha coincidido con su colega Jordi Turull en que el govern de Puigdemont «tenía un mandato democrático claro por parte de la ciudadanía», un «equilibrio» entre el imperio de la ley y el principio democrático. Este mensaje les hacía desobedecer, en cierto modo, las siete advertencias que recibió en su caso desde 2016 por sus actuaciones.

Rull se amparó en el Tribunal Constitucional de Canadá para justificar sus ideas evolutivas y extensivas en contraposición a las restricciones del Constitucional español. Una mención que no le sentó nada bien a la fiscal Consuelo Madrigal, que le recordó que para defender sus actos no haza falta irse al país norteamericano.

Sin embargo, el procesado insistió y reiteró que la corte de garantías ha sido de forma sistemática «instrumentalizada» por el Gobierno central. Y subrayó que el «contexto» es importante en este asunto, porque «el principio democrático era permanentemente ignorado por parte del Constitucional», cuyas decisiones, ha advertido, suponían dejar la autonomía de Cataluña «totalmente minimizada», en referencia a la sentencia del Estatut de 2010.

Gasto público y el 'piolín'

Criado bajo el paragüas de la familia Pujol en Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Rull ha asegurado que ni el suyo ni ningún otro departamento del Govern «gastó un euro público» en el referéndum, tras recordar que las cuentas de la Generalitat estaban «totalmente controladas» por el Gobierno central, debido a las exigencias del déficit.

En respuesta a la fiscal Madrigal, ha negado tajantemente que su Govern desviara fondos al 1-O, lo que en su opinión estaba garantizado no solo por los «controles formales del Estado», sino también por la «autoridad moral» de los propios funcionarios de la Generalitat, que a su parecer no habrían permitido irregularidades.

En relación con los acuerdos que, según la Fiscalía, la Generalitat firmó con Unipost para la distribución postal del 1-O, el exconsejero ha insistido en que «no se encontrará ninguna factura de pago de algún tipo de gasto» vinculado con esa empresa, «porque no existe, no se produjo».

Otro tema tratado en profundidad en el interrogatorio fue la negativa de su departamento a que atracara en Palamós el buque Moby Dada, destinado a acoger a los policías nacionales que viajaron a Cataluña por el 1-O. El procesado ha explicado al tribunal que ni el capitán del 'piolín' ni el Gobierno justificaron a la Generalitat la razón real de la petición de entrar en el muelle de la localidad de Girona.

«Nos explicaron en un principio que querían reparar camarotes durante 20 días, pero por operativa no podíamos aceptar porque los servicios estaban comprometidos y no se utilizó el mecanismo adecuado», justificó Rull. A la pregunta de la fiscal sobre un tuit del exconsejero - «en efecto no les hemos dejado aparcar»-, éste aseguró que se refería a la decisión adoptada por la autoridad portuaria catalana, competente del puerto de Palamós.