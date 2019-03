Puigdemont y Urkullu se enzarzan por el juicio El lehendakari Iñigo Urkullu. / efe El expresidente catalán acusa al dirigente vasco de faltar a la verdad y el lehendakari le responde que todo lo que dijo en el Tribunal Supremo está documentado CRISTIAN REINO Martes, 12 marzo 2019, 20:13

Las relaciones entre Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu acabaron de estropearse el fatídico 27 de octubre de 2017. Durante el juicio en el Supremo, el lehendakari no dejó en buen lugar al expresident catalán y dijo que si no convocó elecciones, como habían acordado, fue porque no aguantó la presión de la calle y de las fuerzas independentistas. Puigdemont replicó hoy al lehendakari afeándole sus críticas veladas.

«A Urkullu le falta una parte de memoria o del relato», afirmó. Una forma más o menos indirecta de señalar que había faltado a la verdad. Según su versión, el único acuerdo que existía durante las conversaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, en las que el gobernante vasco había actuado de mediador, era que convocaría elecciones y no declararía la independencia si había garantías explícitas de que no se aplicaría el 155, que se retiraría el despliegue de los agentes de la Guardia Civil desplazados a Cataluña y se pondría punto final a la intervención de las cuentas a la Generalitat.

Urkullu respondió con contundencia a Puigdemont: «En el juicio, juré decir la verdad, dije la verdad y está documentada». La polémica entre ambos no hace si no tensionar las negociaciones entre JxCat y el PNV para una candidatura europea conjunta, ante la que los nacionalistas vascos muestran cada día menos interés porque la encabezaría Puigdemont.