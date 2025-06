El PP y los socios ven un «despropósito» que Cerdán cobre indenmización como exdiputado La Mesa del Congreso argumenta que es inviable suspender esta prestación si no hay sentencia condenatoria

El PP no está dispuesto a «consentir» que el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cobre la indemnización de casi 19. ... 000 que le correspondería por haber sido diputado si se demuestra que «trampeó» su declaración de bienes. La secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, la popular Carmen Navarro, advirtió que, si esto ocurre, «no se va a consignar en los próximos presupuestos» de la Cámara baja. También ha reprochado que el órgano siga pagando el sueldo del exministro José Luis Ábalos, al que se investiga por la misma trama, y que, a diferencia de Cerdán, no ha entregado su acta de parlamentario y sigue ligado al Grupo Mixto.

En esa línea, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, considera un «despropósito» que alguien que esta siendo investigado por corrupción, como Santos Cerdán, pueda cobrar una indemnización de casi 19.000 euros que le corresponde por su etapa como diputado, por lo que ha pedido al Congreso que busque «un mecanismo legal» para evitarlo. A su juicio, es «inaceptable» y un «absoluto despropósito» que Cerdán -que dejó su escaño hace justo una semana y ha solicitado esa indemnización por cese- pretenda obtener una cantidad que, además, es «bastante reducida» comparada con la que supuestamente habría embolsado con el cobro de comisiones ilegales. Embargo de bienes La Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ve sin embargo «inviable» dejar sin indemnización al exnúmero 3 de los socialistas. Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara baja argumentan que sería ilegal no pagarle a Cerdán los seis meses de indemnización a los que tiene derecho por su tiempo como diputado. Otra cosa distinta, señalan, es que se produjese una condena que incluyese un embargo de bienes, pero no es el caso. El exsecretario de Organización del PSOE, sucesor del exministro José Luis Ábalos en el área, por ahora solo está imputado, por lo que la presunción de inocencia, insisten, prevalece. Existen varios precedentes de diputados que dejaron su escaño tras verse salpicados por distintos casos de corrupción, pero que recibieron su indemnización al renunciar a su acta. Es el caso de Luis Bárcenas (seis meses), Ana Mato (diecinueve meses) o Alberto Casero (cuatro meses), entre otros. El régimen de protección social de los parlamentarios establece que, tras dejar el escaño, los diputados tiene derecho a solicitar una indemnización de una mensualidad por cada año de mandato y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades (dos años). En el caso de Santos Cerdán, lleva algo más de seis años de diputado en el Congreso, donde accedió al escaño el 21 de mayo de 2019 y desde entonces ha seguido en la cámara tras renovar el acta en dos procesos electorales. En esta última legislatura percibe un salario mensual de alrededor de 5.400 euros. Por tanto, si finalmente deja el escaño, le corresponderá una indemnización de seis mensualidades de 3.142,14 euros cada una, lo que supone un total de 18.853,84 euros. Eso sí, esta indemnización es incompatible con las percepción de cualquier otra retribución, sea del sector público o privado, y por ello se abona mes a mes. Actualmente solo hay un diputado que siga percibiendo esta indemnización, el que fuera portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, que está ya en su último mes.

