La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Espinosa de los Monteros. EFE

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, acudirá a la presentación del proyecto del ex portavoz parlamentario de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:44

El espacio del centro-derecha en España vivirá en los próximos días una cita que puede llegar a ser transcendente para el futuro de este ... espacio político. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este jueves a la presentación en Madrid de 'Atenea', el nuevo centro de pensamiento que presidirá el ex portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Montero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  5. 5 Otro aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana
  6. 6 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  7. 7 Disuelven una acampada y concentración de motos acuáticas en La Manga
  8. 8 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»
  9. 9 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  10. 10

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros