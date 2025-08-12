El PP lanza una ofensiva parlamentaria contra los «mensajes de odio» de Óscar Puente

El PP se lanza contra los desafortunados mensajes del ministro de Transportes, Óscar Puente, frivolizando en redes sociales sobre los incendios que asolan España. Los ... populares registraron este martes en el Congreso una batería de preguntas para saber «quién está controlando los mensajes de odio que lanzan los ministros en redes sociales»,«quién ordenó a Puente» que retirara alguno de ellos o quién está al tanto «de lo que pasa con el Gobierno mientras Pedro Sánchez está recluido en Lanzarote».

En total, 14 preguntas en torno a Puente que el primer partido de la oposición quieren que el Ejecutivo responda por escrito y entre las que incluyen conocer cuántos asesores del Ministerio de Transportes se dedican a gestionar las redes sociales del ministro y «cuántos a la supervisión de las líneas ferroviarias». También si el Gobierno va a incluir los post de Puente , donde llegó a bromear con que «en Castilla y León la cosa está calentita»- en el grupo de seguimiento para perseguir mensajes de odio que anunci´o la semana pasada su compañera Elma Saiz a raíz de la moción del PP y Vox para prohibir la celebración de ritos muslmanes en las instalaciones deportivas de la localidad murciana.

«Debería abstenerse de hacer bromas sobre los oponentes políticos en redes sociales y dirigir algunas palabras a los ciudadanos de la tierra en la que ha pasado tantos años», criticó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, que afeó al que fuera alcalde Valladolid utilizar las redes sociales para «ocultar la inoperancia de tu Gobierno o las dificultades de tu gestión».

La dirigente conservadora reclamó a «todos los líderes y representantes políticos» más «empatía» y «respeto» ante la situación que vive el país asolado por los incendios porque «los momentos que vivimos no son momentos de partidismos o de ideologías, son momentos de casi humanidad y humanidad que exige cierto sentido de estado». Asimismo señaló que «toda esta gallardía que está demostrando» Puente debería mostrarla «mirando a los ojos a los ciudadanos de la tierra en la que ha pasado tantos años y a lo mejor así descubriría que ese ingenio de saldo no sirve para nada para aliviar la angustia de unos vecinos que lo están perdiendo todo».

Para Ezcurra, «uno de los principales problemas de España en estos momentos es que no tiene al frente un Gobierno, sino una banda de tuiteros». Una situación que deja, en su opinión, a España «sin rumbo».