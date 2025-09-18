La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. EP

El PP catalán desautoriza la vía 'catalanista' de Albiol

El alcalde de Badalona apoyó el pacto en defensa de la lengua catalana suscrito por el Goven con las fuerzas soberanistas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:23

El PP catalán ha desautorizado este jueves al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que el lunes aprobó una moción en el pleno municipal de ... respaldo al pacto nacional por la lengua catalana suscrito por el Govern con las fuerzas soberanistas del Parlament.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  6. 6 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  7. 7 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  8. 8 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  9. 9 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  10. 10 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP catalán desautoriza la vía 'catalanista' de Albiol

El PP catalán desautoriza la vía &#039;catalanista&#039; de Albiol