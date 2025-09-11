La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y su mujer, Begoña Gómez, durante el preestreno de 'El Cautivo' EP

El PP afea a Sánchez su ausencia al votar la reducción de jornada: «En vez quedarse en el Congreso ha ido a una película»

El Congreso tumbó ayer el proyecto estrella de la Yolanda Díaz al prosperar el veto de los populares, Vox y Junts

EP

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:52

El Partido Popular afeó ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su ausencia en la votación para reducir la jornada laboral que se celebró en ... el Pleno del Congreso y criticó que, en vez de quedarse en la Cámara Baja, acudiese al estreno de una película.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  7. 7 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  8. 8 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  9. 9

    Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia
  10. 10

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP afea a Sánchez su ausencia al votar la reducción de jornada: «En vez quedarse en el Congreso ha ido a una película»

El PP afea a Sánchez su ausencia al votar la reducción de jornada: «En vez quedarse en el Congreso ha ido a una película»