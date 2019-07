PNV y EH Bildu se abstienen Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV). / Virginia Carrasco Los nacionalistas vascos instan a Sánchez a no tirar la toalla y se ofrecen para ayudar para el pacto CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 25 julio 2019, 15:53

Mientras el soberanismo catalán ha votado de forma diferenciada, el vasco ha coincidido en el sentido de su voto. Ambas fuerzas nacionalistas han anunciado durante el debate que se abstendrían en la votación a la investidura de Pedro Sánchez, como ya hicieron en la votación del martes.

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado «decepcionado» por que PSOE y Unidas Podemos no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. «El PSOE ha llegado tarde», ha responsabilizado. Aun así, ha instado al candidato socialista a que no arroje la toalla. Y se ha ofrecido a ayudar para buscar «complicidades» y poder lograr un acuerdo en las próximas semanas. «No nos tenemos que dar por vencidos, hoy nos abstenemos pero con esa esperanza», ha apuntado.

Para Esteban, Sánchez e Iglesias no han trabajado en un programa conjunto, sino que han estado por los «sillones». «Pero me niego a pensar que no podemos crear las condiciones necesarias para formar un gobierno en septiembre o incluso en agosto. Creo que hay que intentarlo y no arrojar la toalla», ha señalado.

Bildu, por su parte, ha lamentado la falta de empatía y fraternidad de las dos formaciones de la izquierda estatal. El portavoz de la izquierda abertzale, Oskar Matute, ha argumentado la abstención de EH Bildu para evitar un gobierno de derechas. «Los votos de Bildu no eran para que fuera presidente, no nos fiamos, sino para que Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal no sean presidentes. Para no hacer posible el sueño azul», ha asegurado Matute.

EH BIldu, que pactó el sentido de su voto con ERC, cree que con mayor empatía, «quizás hoy no nos estaríamos lamentándonos todos». Matute ha cargado contra la extrema derecha y se ha defendido de quienes les acusan de falta de Estado. Nos sobre sentido común, ha dicho. «Nos piden que impidamos negras tormentas que acechen al alba», ha rematado.