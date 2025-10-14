El Parlament no levantará una bandera española gigante junto a la 'senyera' de 54 metros

La Mesa del Parlament ha tumbado este martes una propuesta impulsada por Vox, que pretendía levantar una bandera española de grandes dimensiones junto a la ' ... senyera' gigante que hay ya instalada a las puertas del edificio, en uno de los laterales. El pasado 11 de septiembre, el Parlament izó, muy cerca de su entrada principal, una enorme bandera catalana, que se ha quedado de manera permanente.

Vox y la entidad Impulso Ciudadano han propuesto que una bandera española de dimensiones similares se coloque junto a la catalana, pero la iniciativa ha sido rechazada este martes por la Mesa del Parlament, con los votos del PSC, Junts y ERC.

Según el órgano del Parlament, la Cámara catalana ya cumple con la normativa sobre banderas (la española y la catalana) ondean en el tejado del edificio y que por esta razón no es necesario levantar una española junto a la 'senyera' de grandes dimensiones (de 25 metros de altura y 54 metros cuadrados), instalada unos metros por delante de la fachada a iniciativa del presidente del Parlament, Josep Rull. Impulso Ciudadano advirtió por carta a Rull de que podía estar incurriendo en una infracción normativa.