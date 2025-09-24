La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles. EFE

Montero vuelve a pedir el apoyo de Junts a los Presupuestos pese al varapalo de las competencias migratorias

Los soberanistas catalanes avisan al Gobierno que «no va a haber» Cuentas públicas «sin cumplir con Cataluña»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:11

Un día después de que el Congreso tumbara, con los votos de Podemos, PP y Vox, la cesión de competencias de inmigración a Cataluña que ... PSOE y Junts habían pactado, el Gobierno aún confía en que podrá recabar el apoyo de los de Carles Puigdemont para aprobar los Presupuesto Generales del Estado de 2026, un objetivo que, sin embargo, parece aún más lejano después del varapalo de este martes.

