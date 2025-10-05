La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Juan Carlos Hidaldo | EFE

El horizonte de Begoña Gómez se nubla con cinco delitos, siete investigaciones y el jurado

Peinado, en cuestión por el plagio y otras actuaciones, acelera al calor de los informes de la UCO y Hacienda que atan dos de sus grandes acusaciones

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La causa contra Begoña Gómez vive días tan convulsos como trascendentales. El juez Juan Carlos Peinado –cada vez más cuestionado por su heterodoxa instrucción– ... ha iniciado la última semana los trámites para enjuiciar a la mujer de Pedro Sánchez; a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez; a su amigo y mentor, el empresario Juan Carlos Barrabés; y al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín. Pretende hacerlo ante, al menos, dos tribunales populares. Dos causas paralelas ante el jurado, con la esposa del presidente acusada de cinco delitos –tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación– penados con cárcel. Y con el magistrado persuadido del nexo «fundamental» del parentesco con Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  2. 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  3. 3

    Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita
  4. 4 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
  5. 5 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
  6. 6 No te pierdas el primer combate de pizzas en Murcia: prueba las mejores recetas de estos 14 locales
  7. 7

    Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Murcia con 92 plazas, más de la mitad para bomberos
  8. 8

    El Real Murcia de Etxeberria sigue peleado con el gol
  9. 9

    El campo podrá usar más abonos sin químicos para reducir la contaminación junto al Mar Menor
  10. 10

    La mejoría del Real Murcia colapsa en las áreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El horizonte de Begoña Gómez se nubla con cinco delitos, siete investigaciones y el jurado

El horizonte de Begoña Gómez se nubla con cinco delitos, siete investigaciones y el jurado