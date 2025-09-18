La Guardia Civil concluye que los audios de Koldo no están manipulados

«No hay trazas de manipulaciones». El futuro procesal de José Luis Ábalos y Santos Cerdán se llena de nubarrones. El Departamento de Ingeniería Digital ... de la Guardia Civil ha certificado al Tribunal Supremo que los ocho audios grabados por Koldo García y que sirvieron, entre otras cosas, como prueba de cargo para mandar a la cárcel a Cerdán el pasado 30 de junio acusado de dirigir una trama corrupta no están manipulados. Según Criminalística del instituto armado, esas grabaciones en las que los dos exsecretarios de Organización aparecían con el propio Koldo repartiéndose presuntamente mordidas por el amaño de obra pública ni están editadas ni tienen cortes.

Con este informe de 97 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, se cae a priori una de las principales líneas de defensa de los dos hombres fuertes de Pedro Sánchez en el PSOE, que pusieron en duda la veracidad de las grabaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó en febrero de 2024 en los dispositivos que Koldo guardaba en su casa de Alicante. Ábalos llegó a decir en su momento que no se «reconocía» en esas grabaciones, mientras que la defensa de Cerdán puso en duda la veracidad de las mismas e, incluso, sugirió que Koldo era una suerte de agente encubierto de la Guardia Civil.

Entre otras cuestiones muy técnicas, el vasto estudio de los especialistas de la Guardia Civil concluye que los «metadatos» de la mayoría de las grabaciones son «coherentes con las características técnicas de una grabadora Philips modelo DVT1150», que es la que usaba Koldo García; que los metadatos son «coherentes con el tipo de grabaciones» que se le incautaron al asesor de Ábalos; y que los espectrogramas de los audios no revelan anomalías que pudieran apuntar a una manipulación.

«Hipótesis de autenticidad»

Los analistas de Criminalística también descartan que se hayan manipulado los audios una vez volcados en los móviles Iphone que se le incautaron a Koldo. «Del análisis y estudio realizado no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en la administración del sistema iOS relacionados con la aplicación Voice Memos y los audios objeto de estudio», certifican los agentes, que zanjan: «La hipótesis de autenticidad es la que se considera verdadera».

A pesar de la contundencia de las conclusiones, la defensa de Cerdán vio aspectos positivos en el informe para tratar todavía de poner en duda la veracidad de los audios que implican a su cliente. La Guardia Civil, gracias a los metadatos de cada uno de los archivos, ha detectado que «la persona que realizó la grabación» hizo «una edición en la misma nada más finalizar el registro», no un simple volcado, lo que, explica el informe «motiva que la fecha de codificación se produjese aproximadamente 6 minutos después de lo que sería esperado».

Los letrados de los equipos jurídicos de Benet Salellas y Jacobo Teijelo además destacaron que, siempre según su interpretación del informe de Criminalística, en tres de las cuatro evidencias no se ha culminado el proceso de investigación, con lo cual el 75% de los audios analizados por la pericial «no confirma su autenticidad». Ponen como ejemplo que el etiquetado de uno de los audios, llamado EV23, tiene una fecha que dista seis meses de la grabación y otra, la EV26, no tiene metadatos.

Por último, avanzan que en los próximos días registrarán su pericial y reprochan que los informes conocidos este jueves están fechados a 10 de septiembre, antes de que el juez decidiera mantener la prisión preventiva de Cerdán con la sola lectura de las conclusiones de la Guardia Civil.