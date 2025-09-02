El Govern niega que Illa se reúna con Puigdemont por «instrucción» de Sánchez

El Govern catalán ha negado este martes que la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont se celebre por «instrucción» de Pedro Sánchez, como ha ... afirmado Junts. La portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha reivindicado la autonomía del jefe del Ejecutivo catalán. Ha asegurado que no ha habido «instrucción», «injerencia» ni «sugerencia» por parte del presidente del Gobierno y que la decisión de reunirse con el líder de Junts ha sido «estrictamente» del presidente de la Generalitat y «solo de él» y que se trata de un «gesto» que ha tenido el dirigente socialista. El Govern ha enmarcado la cita en el ámbito de la ronda de encuentros que Illa tuvo con los expresidentes de la Generalitat, aunque aquellas citas tuvieron lugar hace ya más de un año.

Según Paneque, la reunión de Illa y Puigdemont es un gesto que debe servir a su juicio para avanzar en la normalización política de Cataluña. El Govern ha negado además que el líder del PSC esté ahora rectificando su posición, cuando criticaba, desde la oposición, a Quim Torra, en su época de presidente del Govern, por viajar a Waterloo a verse con Puigdemont. «Su compromiso con la aplicación de la ley de amnistía es nítido», ha señalado la portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha evitado referirse al presidente de Junts como un «exiliado», tal y como le tratan en el soberanismo. «No entramos en un debate sobre vocabulario» o «sobre palabras concretas», según Paneque. A su juicio, este es un debate que «no es relevante». Lo importante, a su entender, es que Puigdemont pueda regresar a Cataluña con normalidad, tras beneficiarse de la ley de amnistía. También ha asegurado que le hubiera gustado que el encuentro entre Illa y Puigdemont se hubiera celebrado en el Palau de la Generalitat.

El encuentro entre el president y el expresident podría allanar una futura reunión entre Sánchez y Puigdemont. Paneque, en cambio, ha querido circunscribir la cita al ámbito de la política catalana. El Govern no ha revelado los asuntos que se tratarán. Debe servir, a juicio del Gobierno catalán, para establecer unos marcos de confianza, en un contexto de «miradas diferentes», de cara a futuros acuerdos.